Feuer in Buckow und Kreuzberg - Brandstiftung möglich

Am Dienstagabend hat die Feuerwehr zwei Brände gelöscht. Die Polizei schließt in beiden Fällen Brandstiftung nicht aus.

Berlin. Am Dienstagabend war die Feuerwehr für zwei Brände im Einsatz – in Buckow und in Kreuzberg. In beiden Fällen wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Eine Passantin bemerkte gegen 18.05 Uhr an der Rudower Straße auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses einen brennenden Holzschuppen. Daraufhin alarmierte die Frau Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rechtzeitig löschen, zuvor ist der Bereich komplett gesperrt worden.

In Kreuzberg entdeckte ein Anwohner gegen 23.30 Uhr an der Urbanstraße einen in Flammen stehenden Holzzaun. Dieser grenzte an ein Mehrfamilienhaus im Rohbau an. Beim Eintreffen der Feuerwehr weiteten sich die Flammen bereits bis auf einen Baum aus. Ein weiteres angrenzendes Gebäude blieb verschont, da die Rettungskräfte das Feuer rechtzeitig löschen konnten.

Mehr Polizeimeldungen:

Automatenknacker baut Unfall mit Fluchtauto

Feuer in Nauen: Imbiss brennt komplett aus

Feuerwehreinsatz nach Fettexplosion - zwei Menschen verletzt

( BM )