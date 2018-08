Automatenknacker baut Unfall mit Fluchtauto

Zwei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Geldautomaten zu öffnen. Danach verursachte einer der Täter einen Autounfall.

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch haben zwei Männer in Treptow offenbar versucht, einen Geldautomaten einer Bank zu öffnen. Anschließend verursachte einer der beiden Tatverdächtigen auf der Flucht mit einem Auto einen Unfall.

Wie eine Polizei-Sprecherin gegenüber der Berliner Morgenpost bestätigte, sei gegen 0.40 Uhr der Alarm einer Volksbank am Sterndamm in Treptow ausgelöst worden. Die Unbekannten hatten den Geldautomaten offenbar mit einem Bohrer öffnen wollen und durch die Erschütterung den stillen Alarm aktiviert. Als die Polizei und der Sicherheitsdienst nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle eintrafen, flüchteten die Täter – einer zu Fuß, der andere mit einem Auto.

Der im Saab fahrende Tatverdächtige flüchtete über die Südostallee. In Höhe der Kiefholzstraße verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und rammte ein Verkehrsschild, eine Laterne, einen Baum und riss einen massiven Stein aus dem Boden. Nach dem Unfall konnte sich der Mann selbst aus dem Wrack befreien und entwischte zu Fuß ins Waldgelände des Friedhofs Baumschulenweg.

Der Flüchte riss außerdem einen Stein aus dem Boden

Foto: Morris Pudwell

Im Auto konnten Gasflaschen sichergestellt werden. Das Fahrzeug sei darüber hinaus bereits als gestohlen gemeldet gewesen, wie die Sprecherin mitteilte. Weitere Ermittlungen zu den Tätern laufen bereits.

