Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Brand in Imbiss: In der Nacht zu Mittwoch hat in Nauen im Landkreis Havelland ein Imbiss gebrannt. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl eines dahinter stehenden Hauses über. Der Imbiss war völlig ausgebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen an und hatten laut ersten Informationen den Brand nach circa einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr rückten an

Foto: Thomas Peise

Wohnungsbrand mit einem Verletzten: In Hönow bei Berlin ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch bei einem Hausbrand verletzt worden. Eine Wohnung und der Dachstuhl brannten dort in voller Ausdehnung, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr in Frankfurt (Oder) mitteilte. Der Verletzte kam demnach mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehr als 20 Einsatzkräfte waren nach Feuerwehrangaben vor Ort.

172: Die Linie wird zwischen den Haltestellen Frauenschuhweg und U Rudow über Stubenrauchstraße und Neuköllner Straße umgeleitet.

Rudow: Die Kanalstraße ist in beiden Richtungen zwischen Stubenrauchstraße und Mistelweg gesperrt. Die Dauer der Reparaturarbeiten ist noch nicht bekannt.

Hellersdorf: Die Risaer Straße ist ab ca. 10 Uhr Richtung Eiche in Höhe Schönwalder Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte August.

Adlershof: Glienicker Weg zwischen Adlergestell und Anna-Seghers-Straße ist bis voraussichtlich 17.08. nur eine Spur in Richtung Köpenick frei.

Bis zu 33 Grad werden erwartet. Im Tagesverlauf entwickeln sich zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Diese können örtlich mit Starkregen einhergehen.

