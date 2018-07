Mann bricht in Supermarkt ein und stiehlt Topfpflanzen

Berlin. Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Berlin-Neukölln haben Polizisten in der Nacht zu Dienstag einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen 3.20 Uhr hörten Zeugen ein lautes Klirren an der Pannierstraße und alarmierten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter die Schaufensterscheibe eingeworfen und eine Palette mit Topfpflanzen gestohlen. Der Mann wurde einem Fachkommissariat der Polizei übergeben.

