Unbekannte überfallen 18-Jährigen in Altglienicke

Berlin. Bei einem Raub in der Nacht zu Dienstag in Altglienicke ist ein 18-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprachen ihn gegen 23 Uhr zwei Unbekannte am S-Bahnhof Grünbergallee an und befragten ihn nach der Uhrzeit.

Beim Schauen auf die Armbanduhr soll ihm einer das Handy entrissen haben. Als er dieses zurückforderte, sprühte ihm der Komplize Reizgas ins Gesicht. Das Duo nahm anschließend den am Boden stehenden Rucksack des 18-Jährigen an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der junge Mann erlitt Augenreizungen, die noch am Ort ambulant behandelt werden konnte. Ein Raubkommisariat ermittelt.

