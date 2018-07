In Neukölln und Schöneberg brennen zwei Autos

Berlin. An der Kleiststraße in Berlin-Schöneberg hat in der Nacht zu Dienstag ein BMW in Flammen gestanden. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges verhindert werden. Es entstand trotzdem erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Auch in Berlin-Neukölln brannte in der Nacht ein Auto. Gegen 3.30 Uhr hörten ein Sicherheitsmitarbeiter und ein Zeuge an der Oderstraße in Neukölln einen lauten Knall. Kurz darauf entdeckten sie einen brennenden Peugeot und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten jedoch ein komplettes Ausbrennen der Fahrerkabine und des Motorraumes nicht verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war der Bereich vollständig gesperrt.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM )