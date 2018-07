22-Jährige verfolgt Räuber und wird ins Gesicht geschlagen

Die Verkäuferin wurde bei dem Raub in Friedrichshain leicht verletzt

Die Angestellte eines Backshops in Friedrichshain überraschte den Unbekannten und verfolgte ihn. Dann schlug der Mann zu.

Berlin. Bei einem räuberischen Diebstahl am Montagabend in Friedrichshain ist eine 22-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Unbekannter unbemerkt gegen 20 Uhr den Hinterraum eines Backshops in der Frankfurter Allee.

Nachdem er einen Teil der Einnahmen, das Handy sowie die Geldbörse mit einem Reisepass der Frau an sich genommen hatte, verließ er das Geschäft und wurde hierbei von der Angestellten überrascht.

Die 22-Jährige nahm die Verfolgung auf. Im Ringcenter stellte sie den Dieb. Hierbei soll er ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihr das zuvor gestohlene Handy entgegengeworfen haben.

Mit dem Rest der Beute entkam der Mann. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM )