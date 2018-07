Flammen schlagen aus den Dächern zweier brennender Häuser in Zossen. Die Feuerwehr kämpft gegen den Brand an

In Zossen sind mehrere Gebäude in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich nur knapp retten. Immer wieder lodern die Flammen auf.

Brandenburg Großer Brand in Zossen - Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Zossen. In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Zossen über Stunden einen Brand bekämpft. Dort war an der Gerichtsstraße ein Feuer ausgebrochen, das auf mehrere Gebäude übergegriffen hatte.

Als der Brand unter Kontrolle schien, stand der Dachstuhl eines der betroffenen Bauten gegen 5.15 Uhr plötzlich wieder komplett in Flammen. Ein Anwohner sagte: "Das Dach ist aus Metall... das ist darunter wie ein Ofen!"

Nach Zeugenaussagen von Nachbarn habe es zuvor einen Knall gegeben. Beim Nachsehen standen ein Carport und das darin geparkte Fahrzeug in Brand. Der Unterstand soll auch als Holzlager genutzt worden sein.

Die Flammen hätten dann auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen, auch eine Scheune und mehrere kleinere Gebäude fingen Feuer.

Vor Ort waren mehrere Wehren aus der näheren Umgebung, die Mühe hatten, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Immer wieder loderten die Flammen auf.

Mehrere Familien aus den beiden Häusern konnten sich nur mit dem retten, was sie am Körper trugen. Die Häuser sind nun unbewohnbar. Wo Bewohner die untergebracht werden sollen, muss noch geklärt werden. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar.

