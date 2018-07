Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. BMW brennt aus: An der Kleiststraße in Schöneberg hat in den Nachtstunden zu Dienstag ein BMW in Flammen gestanden. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges verhindert werden. Es entstand trotzdem erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

In Zossen haben mehrere Gebäude gebrannt

Foto: Morris Pudwell

Großes Feuer hält Feuerwehr in Atem: In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Zossen über Stunden einen Brand bekämpft. Dort war an der Gerichtsstraße ein Feuer ausgebrochen, das auf mehrere Gebäude übergegriffen hatte. Gegen 5.15 Uhr stand der Dachstuhl eines der betroffenen Bauten plötzlich wieder komplett in Flammen. Der Besitzer des Hauses konnte sich selbst retten. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U7: Bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Januar 2019, fahren die Züge der U7 in beide Richtungen ohne Halt durch den U-Bahnhof Zwickauer Damm durch. Die Buslinie 260 wird vom U-Bahnhof Rudow als Ersatzverkehr bis zum U-Bahnhof Zwickauer Damm verlängert. Zusätzlich können die Fahrgäste auf die Busse der Linien 171 und N7 zwischen Neuköllner Straße/Zwickauer Damm und U-Bahnhof Rudow ausweichen. Zwischen Neuköllner Straße/Zwickauer Damm und U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee nutzen Fahrgäste die Busse der Linie M11.

Staustellen

Wedding: In der Zeit von 7 bis 13 Uhr kommt es auf der Osloer Straße Richtung Bornholmer Straße zwischen Schwedenstraße und Koloniestraße zu Verkehrsbehinderungen.

Marzahn: Am Vormittag beginnen auf der Allee der Kosmonauten Kanalbauarbeiten. Richtung Raoul-Wallenberg-Straße ist vor der Kreuzung Landsberger Allee der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.

Mahlsdorf: Auf der Straße Alt-Mahlsdorf beginnen um ca. 7 Uhr Fahrbahnsanierungsarbeiten. Stadtauswärts steht hinter dem Kressenweg sowie vor dem Hultschiner Damm jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern bis Mitte September.

Lichterfelde: Am Morgen beginnen auf der Straße Unter den Eichen Richtung Steglitz Bauarbeiten. Zwischen Hyazinthenstraße und Asternplatz stehen bis Mitte August nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Das hochsommerlich heiße Wetter mit viel Sonnenschein setzt sich fort. Nur vereinzelt bilden sich im Tagesverlauf größere Quellwolken, die Schauer oder Gewitter bringen können. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 35 und 37 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost. Nachts kühlt sich die Luft auf 23 bis 20 Grad ab.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )