Angriff in S-Bahn: Frau reißt Bahn-Mitarbeiterin Haare raus

Am Sonntag ist eine Frau in einer S-Bahn gegenüber einer Mitarbeiterin aggressiv geworden. Sie war der Polizei bereits bekannt.

Berlin. Angriff in S-Bahn: Am Sonntagnachmittag ist eine Frau in einem S-Bahnzug in Mitte aggressiv gegenüber einer Bahn-Mitarbeiterin geworden.

Gegen 14.35 Uhr verwiesen Beschäftigte der DB Sicherheit im Zuge der Hausrechtsmaßnahme die 20-Jährige aus einer haltenden S-Bahn, nachdem diese zuvor andere Reisende belästigt hatte. Die Tatverdächtige wehrte sich daraufhin und riss der 28 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiterin einen Büschel Haare heraus.

Die alarmierte Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die bereits polizeibekannte Frau eingeleitet. Sie wurde aufgrund bekannter psychischer Verhaltensstörungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

( BM )