Berliner Polizei macht "Angelausflug" auf dem Dach

Berlin. Eigentlich rückte die Berliner Polizei in einer Wohnung an, um einen Führerschein zu beschlagnahmen. Doch dann kam alles anders.

Offenbar geriet der Mann aufgrund des überraschenden Besuchs der Beamten so in Panik, dass er ein Paket mit Cannabis aus dem Fenster warf. Doch die verschnürten 1,2 Kilogramm Marihuana landeten nicht im Hof, sondern verfingen sich in der Dachrinne.

In einer waghalsigen Aktion auf dem Dach des Hauses fischten die Polizisten das Paket aus der Regenrinne - mit einer Angelroute. Die hatten die Beamten praktischerweise in der Wohnung des mutmaßliche Dealers gefunden. Jetzt ist nicht nur der Führerschein weg, sondern auch die Drogen.

( BM )