In Fennpfuhl fanden Sicherheitskräfte einen verletzten Mann. Er gab an, von mehreren Männern überfallen worden zu sein.

Lichtenberg Mann erleidet Beinbruch nach Überfall in Fennpfuhl

Berlin. In Fennpfuhl ist in der Nacht zu Montag ein 32-Jähriger überfallen und verletzt worden. Das Opfer wurde gegen 21.30 Uhr von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes an der Herzbergstraße gefunden.

Der Mann gab gegenüber Polizisten an, von mehreren Männern attackiert, geschlagen und beraubt worden zu sein. Hierbei soll einer der Angreifer ein Messer benutzt haben.

Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen mit einem Beinbruch und mehreren Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Raubkommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM )