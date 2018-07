Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Feuer im Treppenhaus: Im Treppenaufgang eines Hauses an der Emser Straße in Neukölln brannten in der Nacht gegen 2.30 Uhr Gegenstände. Ein Mitbewohner löschte das Feuer. Ein abgestellter Trolli und eine angelehnte Fußmatte wurden vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Mann offenbar bei Überfall verletzt: Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in Fennpfuhl einen verletzten Mann aufgefunden. Seinen Angaben zufolge war von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und beraubt worden. Einer der Angreifer soll dabei ein Messer benutzt haben. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt einen Beinbruch und Schnittverletzungen.

Motorradfahrer auf A100 verunglückt: Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Montag auf der Berliner Stadtautobahn A100 tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen von vor Ort kam der Mann gegen 2 Uhr in der Nähe der Ausfahrt Gradestraße in Britz Richtung Wilmersdorf von der Fahrbahn ab. Offenbar wurde er gegen eine Schallschutzwand geschleudert und blieb dann hinter einer Leitplanke liegen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U7: Bis Ende Januar 2019 wird der U-Bhf. Zwickauer Damm wegen Bauarbeiten nicht angefahren. Ersatzbusse zw. Rudow und Zwickauer Damm.

Staustellen

Baustelle

A 113/A 10 (Schönefelder Kreuz): Ab ca. 11 Uhr bis 3. August ist die Verbindungsfahrbahn von der A 113 aus Richtung Berlin zur A 10 in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Eine Umleitung über die AS Ragow ist ausgewiesen.

A 10 (Östlicher Berliner Ring): Bis ca. 29. August ist die AS Rüdersdorf an der A 10 in Fahrtrichtung Dreieck Barnim gesperrt. Verkehrsteilnehmer auf der A 10, die dort abfahren wollen, fahren bis zur AS Hellersdorf weiter und drehen dort. Für Auffahrten auf die A 10 in Richtung Dreieck Barnim nutzen Sie bitte die Umleitungsstrecke U 23.

Altglienicke: Auf der Wegedornstraße wird ab ca. 7 Uhr eine Baustelle mit Gegenverkehrsregelung aufgebaut. Sie gilt bis Mitte August.

Tiergarten: Einschränkungen auf der Ebertstr. ab ca. 8 Uhr bis Anfang Sept. wegen einer Baustelle.

Wetter

Häufig scheint die Sonne, nur ab und zu ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Der Wind weht schwach aus Ost.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )