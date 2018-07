28-Jährige homophob beleidigt und mit Flasche geschlagen

In Mitte ist eine Frau am Sonnabend vor dem S-Bahnhof Brandenburger Tor von einer Unbekannten angegriffen worden. Sie wurde verletzt.

Berlin. Eine Frau ist am Sonnabendabend in Mitte Opfer von homophoben Beleidigungen geworden. Sie wurde von einer Unbekannten im Gesicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ist die 28-Jährige gegen 19.40 Uhr von einer Frau, die zuvor mit einer größeren Gruppe an Frauen und Männern unterwegs war, am Eingang zum S-Bahnhof Brandenburger Tor als homophob beschimpft worden. Anschließend kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Tatverdächtige zog am Revers ihres Opfers, wobei das Oberteil zerriss, und schlug ihr danach mit einer Flasche ins Gesicht. Nach dem Angriff flüchtete die Frau über den Pariser Platz in Richtung Brandenburger Tor.

Die angegriffene Frau wurde mit Kopfverletzungen ambulant behandelt. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

( BM )