Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Todesfall beim CSD: Bei den Feierlichkeiten in Berlin ist am Sonnabendabend ein Mann verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor zusammengebrochen und konnte auch nach Reanimationsversuchen der Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden. Die Beamten gehen nicht davon aus, dass bei dem Fall Fremdverschulden vorliegt, es gebe dafür nach derzeitigem Stand keine Anhaltspunkte. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden bereits von der Polizei informiert.

Container fängt Feuer: Auf dem Gelände eines Berliner Gartencenters ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Märkischen Viertel in Reinickendorf im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Es könnte sich witterungsbedingt Laub selbst entzündet haben, dies sei aber noch nicht sicher. Zur Brandursache werde weiter ermittelt. Das Feuer griff auch auf einen Überseecontainer über. Darin sei Weihnachtsdeko gelagert, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Mehrere Trupps mit Atemschutz waren im Einsatz. Die Schadenssumme blieb vorerst unklar, verletzt wurde niemand.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

Tram:

M1, M10, M12: Die Fahrleitungsarbeiten an der Kreuzung Schönhauser Allee/Danziger Straße führen in der Zeit von 19.50 bis 3.30 Uhr zu folgenden Fahrplanänderungen: Linie M1 ist zwischen U Vinetastraße und Am Kupfergraben unterbrochen. Die Linie M10 fährt nicht zwischen Kniprodestraße/Danziger Straße und Lüneburger Straße. Linie 12 ist zwischen Prenzlauer Allee/Ostseestraße und Am Kupfergraben unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Staustellen

Behinderung:

A 111 (Reinickendorf-Zubringer)/A 100 (Stadtring): Von 20 bis 5 Uhr ist die A111 stadteinwärts zwischen AS Heckerdamm und AD Charlottenburg gesperrt. Sämtliche anderen Fahrbeziehungen bleiben bestehen. Nach dem Umbau bleibt die derzeitige Verkehrsführung weiter in Kraft. Die aktuell gesperrten Zufahrten bleiben bis zum Ende der Arbeiten ebenfalls gesperrt.

Prenzlauer Berg: An der Kreuzung Schönhauser Allee/Danziger Straße ist in der Zeit zwischen 19 und 3.30 Uhr die Überfahrt zwischen Eberswalder Straße und Danziger Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Mitte: Aufgrund eines Kraneinsatzes ist die Friedrichstraße ist der Zeit von 6 bis 18 Uhr in beiden Richtungen zwischen Leipziger Straße und Kronenstraße gesperrt.

Wetter

Der Sonntag beginnt in unserer Region noch mit einigen Wolken und vereinzelten Schauern. Im Laufe des Tages wird es jedoch freundlicher und die Sonne scheint längere Zeit. Dabei wird es wieder sehr warm, wenn auch das Thermometer nicht über 30 Grad steigen wird. Am Montag werden allerdings bis 35 Grad erwartet.

