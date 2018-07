Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Neukölln verunglückt

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Neukölln verunglückt. Er kam ins Krankenhaus.

Berlin. Am Sonnabend ist in Neukölln gegen 13.10 Uhr ein Motorradfahrer mit einem Auto kollidiert. Der Motorradfahrer musste von einem Notarzt behandelt werden und kam in eine Klinik.

Die Kreuzung Sonnenallee/Grenzallee wurde zeitweise in Richtung Treptow gesperrt.

