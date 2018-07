17-Jähriger mit Schusswaffe bedroht: Überfall in Spätkauf

In Gesundbrunnen haben zwei Männer einen Spätkauf ausgeraubt und den Mitarbeiter körperlich angegriffen. Die Täter sind auf der Flucht.

Raubüberfall in Gesundbrunnen

Berlin. In der Nacht zu Sonnabend hat es in Gesundbrunnen einen Raubüberfall in einem Spätkauf gegeben. Ein Mann wurde mit einer Schusswaffe bedroht und verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Unbekannte gegen 0.15 Uhr das Geschäft in der Pankstraße beim Aufschließen einer Seiteneingangstür betreten und den 17 Jahre alten Mitarbeiter angegriffen. Laut Aussage des Opfers schlug ihn einer der beiden Männer mit der Faust ins Gesicht, der andere bedrohte ihn derweil mit einer Schusswaffe.

Die Tatverdächtigen ließen sich von dem jungen Mann außerdem noch die mitgebrachten Rollkoffer mit Zigaretten befüllen und entnahmen zudem Bargeld aus der Kasse. Anschließend konnten sie fliehen. Der Mitarbeiter kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt.

