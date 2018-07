Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Kellerbrand in Wohnhaus: Am Freitagabend hat es im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Jupiterstraße in Neukölln einen Brand gegeben. Durch die starke Rauchentwicklung in den Treppenräumen musste eine Person über eine Drehleiter und eine weitere mit einer Fluchthaube gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Personen haben laut ersten Informationen eine Rauchvergiftung erlitten und mussten ins Krankenhaus. Auch Tiere wurden in Sicherheit gebracht, darunter zwei Katzen und ein Vogel. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte vor Ort.

Charlottenburg, Schöneberg und Tiergarten: Der Demonstrationszug zum 40. Christopher Street Day (CSD) startet um ca. 12.30 Uhr am Kurfürstendamm und zieht über Joachimsthaler Str., Augsburger Str., Nürnberger Str., Tauentzienstr., Wittenbergplatz, Kleiststr., Nollendorfpl., Karl-Heinrich-Ulrichs-Str., Lützowplatz, Klingelhöferstr., Hofjägerallee und Großer Stern zur Straße des 17. Juni. Auf den genannten Streckenabschnitten und angrenzenden Straßen muss zw. ca. 12 Uhr und etwa 18 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Aufstellbereich für den Zug (Kurfürstendamm zw. Uhlandstraße und Joachimsthaler Straße) ist schon ab 10 Uhr gesperrt. Wir empfehlen allen Besuchern des CSD mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Autofahrer werden gebeten, die Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren.

Charlottenburg: Die 27. Runner City Night in der City West führt über den Kurfürstendamm sowie die Kantstraße und die Joachimsthaler Str. Der Start- und Zielbereich auf dem Kurfürstendamm/Tauentzienstr. zw. Joachimsthaler Str. und Nürnberger Str. bleibt bis Sonntag, ca. 3.30 Uhr, gesperrt.

Mitte: Für einen Kraneinsatz ist die Leipziger Straße zwischen 6 bis 18 Uhr Richtung Alexanderplatz in Höhe Friedrichstraße auf einen Fahrstreifen verengt. Das Rechtsabbiegen in die Friedrichstraße ist nicht möglich.

Morgens ist es meist sonnig, im Tagesverlauf entwickeln sich Quellwolken. Es kann gewittern oder regnen. Höchstwerte um 33 Grad.

