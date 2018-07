Feuerwehreinsatz in Neukölln.

Im Kellerbereich eines Wohnhauses in Neukölln hat es am Freitagabend gebrannt. Vier Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Feuer in Neukölln Kellerbrand: Menschen und Tiere mussten gerettet werden

Berlin. Am Freitagabend hat es in einem Wohnhaus in Neukölln einen Brand gegeben. Mehrere Personen und Tiere mussten gerettet werden. Vier Menschen wurden verletzt.

In Neukölln hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben. Foto: Thomas Peise

Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Thomas Peise

In einem Keller eines Wohnhauses hat es am Freitagabend gebrannt. Foto: Thomas Peise

Menschen und Tiere mussten gerettet werden. Foto: Thomas Peise



Das Feuer brach im Kellerbereich eines Wohngebäudes in der Jupiterstraße aus. Durch die starke Rauchentwicklung in den Treppenräumen musste eine Person über eine Drehleiter und eine weitere mit einer Fluchthaube gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Personen haben laut ersten Informationen eine Rauchvergiftung erlitten und mussten ins Krankenhaus. Auch Tiere wurden in Sicherheit gebracht, darunter zwei Katzen und ein Vogel. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte vor Ort.

Beim #Kellerbrand in #Neukölln wurden wegen #Verrauchung von Treppenräumen 1 Person über #Drehleiter, 1 Person mit #Fluchthaube gerettet und 4 Personen in Sicherheit gebracht. 2 Katzen, 1 Vogel wurden gerettet. 4 Personen kamen in Krankenhäusern. 36 Kräfte waren im Einsatz #Estuk pic.twitter.com/daMzisjc56 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 27, 2018

