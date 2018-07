An der Berliner Allee in Weißensee lief ein Kind ins Tram-Gleis. Die Mutter zog es zurück und wurde dabei selbst angefahren.

Berlin. Unfall am Freitagabend in Weißensee: Eine Mutter war mit ihren beiden Kindern an der Berliner Allee unterwegs. Eines der Kinder soll plötzlich auf die Schienen gelaufen sein. Geistesgegenwärtig zog es die Mutter vor vor herannahenden Tram zurück in Sicherheit und wurde dabei nach ersten Informationen selbst von der Straßenbahn erfasst.

Die Frau und ihre Kinder wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem #Unfall auf der #Berliner_Allee in #Weißensee wurden drei Personen von einer #Tram erfasst. Die Rettungskräfte versorgten eine Frau mit zwei Kindern und den Tramfahrer. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die @Berliner_Fw war mit 30 Kräften und 10 Fahrzeugen vor Ort — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 27, 2018

( BM )