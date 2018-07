Berlin. Die Passantin war am Donnerstag gegen 14 Uhr am Fürstenplatz in Westend unterwegs, als ihr der reglose Mann auf der Bank auffiel. Die Frau alarmierte die Rettungskräfte. Diese versuchten den 63-Jährigen zu reanimieren, was aber erfolglos lieb. Der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt aufgrund der Auffindesituation wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, bislang lägen keine Angaben zum Hintergrund des Mannes vor.

( BM )