Der Mann betrat das Hotel an der Boxhagener Straße in Friedrichshain und bedrohte die Rezeptionistin mit einer Schusswaffe.

Überfall Unbekannter überfällt Hotel in Friedrichshain

Berlin. Bei einem Raub am Donnerstagabend in Friedrichshain ist die Rezeptionistin mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Unbekannter gegen 20.10 Uhr die Hotelhalle in der Boxhagener Straße. Hier forderte er die 23-Jährige auf, den Kasseninhalt zu überreichen.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er nach den bisherigen Erkenntnissen eine Schusswaffe gezeigt haben. Die Angestellte überreichte einen Teil des Kasseninhalts. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Ostkreuz. Die 23-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

( BM )