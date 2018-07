Radfahrer bedroht 32-Jährige mit Revolver

Der Unbekannte beraubte die Frau an der Rochowstraße in Friedrichshain. Nur kurze Zeit später kam es zu einem zweiten Raubversuch.

Berlin. Ein unbekannter Radfahrer hat in der Nacht zu Freitag eine 32-Jährige ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 1.45 Uhr an der Rochowstraße in Friedrichshain unterwegs, als sie von dem Radfahrer mit einem Revolver bedroht wurde. Die Frau händigte dem Mann Geld aus. Der Radfahrer floh auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Nur zehn Minuten später wurde eine zweite Frau an der Modersohnbrücke ebenfalls von einem Radfahrer mit einem Revolver bedroht. Der Radfahrer sei anschließend ohne Beute in Richtung Stralauer Allee geflüchtet. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft hierbei auch, ob es sich um denselben Täter handelt.

