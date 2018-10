Zwei Tote in Charlottenburg: großer Polizeieinsatz in der Mommsenstraße Ecke Leibnizstraße.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Zwei Tote in Charlottenburg: Zwei tote Männer sind am Donnerstagabend in Charlottenburg entdeckt worden. Ein Mann sei leblos in einer Wohnung im Hinterhaus in der Mommsenstraße, Ecke Leibnizstraße gefunden worden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein weiterer Mann sei in der Nähe der Wohnung nach einem Sturz vom Dach gestorben, hieß es weiter. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, ihm zu helfen, er starb vor Ort. Zeugen hätten ihn fallen sehen - wie es zu dem Sturz kam, war offen. Auch zur Identität der Opfer gab es keine Angaben. Es werde nun geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehe, sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Ermittler der Mordkommission befragten Zeugen vor Ort und sicherten Spuren.

Polizisten sichern den Unfallort und befragen Zeugen bis in die Nacht.

Foto: Thomas Peise

Razzia im Rockermilieu: In Reinickendorf hat am Donnerstagabend eine Razzia im Rockermilieu stattgefunden. Wie die Berliner Polizei um kurz nach 20.30 Uhr auf Twitter mitteilte, waren Drogenfahnder des Landeskriminalamtes sowie ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort, um Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Offenbar wurde das Vereinsheim eines Motorrad-Clubs der Hells Angels durchsucht, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Beamten hatten während einer Mitgliederversammlung des Rockerclubs mit ihrem Einsatz begonnen. Einem Mann wurden Handschellen angelegt. Die Straße in dem Wohn- und Gewerbegebiet wurde abgesperrt.

Mit Durchsuchungen ging die Berliner Polizei am Donnerstag gegen Kriminelle im Rockermilieu vor.

Foto: Thomas Peise

Baum stürzt auf fahrenden Pkw: In der Hohenfriedbergstraße Ecke Geßlerstrasse in Schöneberg stürzte in der Nacht ein Baum auf einen fahrenden PKW, die beiden Insassen erlitten einen leichten Schock und wurden am Ort von Rettungsdienst behandelt. Das Glück der beiden war, dass der Baum vorher auf einen geparkten Pkw fiel und somit abgefedert wurde. Die Feuerwehr zersägte den Baum.

Der Baum begrub den Pkw unter sich.

Foto: Thomas Peise

Auto überschlägt sich in Tempelhof: Auf dem Tempelhofer Damm stieß ein VW Golf erst gegen einen abgeparkten PKW und überschlug sich anschließend. Der Wagen kam auf dem Dach zum liegen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr richtete den Wagen wieder auf.

Das Auto liegt auf dem Dach auf dem Tempelhofer Damm.

Foto: Thomas Peise

