Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Bus auf Autobahn ausgebrannt: Ein Gelenkbus ist in der Nacht zu Freitag auf der A24 kurz vor dem Autobahndreieck Havelland während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei Brandenburg am Morgen mitteilte, fing der Bus gegen 0:45 Uhr Feuer. Der Fahrer konnte den Bus nicht auf den Standstreifen fahren. Der Bus brannte komplett aus. Verletzt wurde dabei niemand. Die Autobahn war in Richtung Prenzlau voll gesperrt. Es kam zu einem Stau.

Bäckerei ausgeraubt: Eine 38 Jahre alte Verkäuferin einer Bäckerei ist in Berlin-Lichtenberg von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der Überfall am späten Donnerstagnachmittag in einer Bäckerei in der Frankfurter Allee. Ein unbekannter Mann habe die Frau nach eigenen Angaben mit einem revolverähnlichen Gegenstand bedroht. Daraufhin händigte die 38-Jährige dem Täter die Einnahmen aus. Dieser flüchtete anschließend mit dem Fahrrad. Die Frau blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Grunewald: Ab ca. 05:00 Uhr wird die Hubertusallee in Richtung Kurfürstendamm zwischen Warmbrunner Straße und Lynarstraße bis vsl. 06.08.2018 für Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Tiergarten: Zur Vorbereitung der Abschlussfeier des Umzugs zum 40. Christopher-Street-Day am Sonnabend wird bereits ab 06:00 Uhr die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor sowie die Ebertstraße voll gesperrt. Die Sperrungen werden am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, aufgehoben.

Prenzlauer Berg: Ab dem Morgen wird die Fahrbahn der Ostseestraße saniert. Bis Mitte September ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Prenzlauer Allee und Hosemannstraße jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Lichtenberg: Auf der Landsberger Allee wird an der bestehenden Baustelle wieder eine neue Bauphase eingerichtet. Stadtauswärts steht ab 15:00 Uhr zwischen Ferdinand-Schulze-Straße und Rhinstraße bis Montag, 05:00 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tempelhof und Kreuzberg: Um 19:00 Uhr startet am Platz der Luftbrücke ein Protestmarsch. Bis Mitternacht führt die Strecke über Mehringdamm, Bergmannstraße, Zossener Straße, Gneisenaustraße, Südstern, Körtestraße, Urbanstraße, Hermannplatz, Kottbusser Damm und Kottbusser Straße zum Kottbusser Tor. Der Bereich sollte möglichst umfahren werden.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit mehreren hundert Teilnehmern, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20:00 Uhr bis Mitternacht in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Reinickendorf: Für Bauarbeiten am U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz ist der Kurt-Schumacher-Damm ab 20:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Kapweg und Ollenhauerstraße jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Anfangs gibt es viel Sonnenschein, im Laufe des Tages werden die Wolken aber zahlreicher. Nachmittags sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 30 und 32 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar. Die Luft kühlt sich auf 21 bis 18 Grad ab. Morgen werden die Wolken nach freundlichem Beginn im Tagesverlauf dichter. Dabei entwickeln sich örtlich zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

