Die Autobahn war in Richtung Prenzlau voll gesperrt.

Wie die Polizei Brandenburg am Morgen mitteilte, fing der Bus gegen 0:45 Uhr Feuer.

Der Bus war während der Fahrt in Flammen aufgegangen.

In der Nacht zu Freitag ist ein Bus am Dreieck Havelland vollständig ausgebrannt. Die A24 musste gesperrt werden.

Autobahndreieck Havelland Gelenkbus geht in Flammen auf und brennt komplett aus

Ein Gelenkbus ist in der Nacht zu Freitag auf der A24 kurz vor dem Autobahndreieck Havelland während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei Brandenburg am Morgen mitteilte, fing der Bus gegen 0:45 Uhr Feuer. Der Fahrer konnte den Bus nicht auf den Standstreifen fahren.

Der Bus brannte komplett aus. Verletzt wurde dabei niemand. Die Autobahn war in Richtung Prenzlau voll gesperrt. Es kam zu einem Stau.

Mehr Polizeimeldungen:

Unfall an der Friedrichstraße: Motorradfahrer eingeklemmt

Radfahrerin an der Karl-Marx-Allee angefahren und verletzt

Polizei fasst mutmaßlichen Geldautomatensprenger

15-Jähriger feuert auf 22-Jährigen - SEK im Einsatz

( BM )