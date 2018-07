Polizeischüler lässt mutmaßliche Fahrraddiebe auffliegen

Berlin. Ein Polizeischüler hat in seiner Freizeit drei mutmaßliche Fahrraddiebe in Kreuzberg gestellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schöpfte er Verdacht, als die Männer am Mittwoch in der Dudenstraße versuchten, zwei Räder in einem Café zu verkaufen.

Der 29-Jährige forderte die Ausweise des Trios. Nachdem er diese erhalten hatte, flüchtete einer der Männer. Da er seinen Ausweis zurückließ, konnte später die Identität des 30-Jährigen geklärt werden. Bei den vor Ort gebliebenen Männern stellten alarmierte Polizisten Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrradschlössern sicher.

( dpa )