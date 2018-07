Feuerwehreinsatz Unfall an der Friedrichstraße: Motorradfahrer eingeklemmt

Berlin. Bei einem Unfall an der Friedrichstraße Ecke Unter den Linden in Mitte ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei unter einem Lkw eingeklemmt worden, teilte die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Er konnte von den Einsatzkräften rasch befreit werden, hieß es weiter. Anschließend sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der Lkw-Fahrer werde durch einen Notarzt betreut, hieß es.

Der Motoradfahrer konnte schnell von unseren Kräften befreit werden und wird jetzt mit einem #Notarzt in ein Krhs. transportiert.

Der Lkw-Fahrer wird ebenfalls durch einen Notarzt betreut.

Die Kreuzung #Unter_den_Linden Ecke #Friedrichstraße bleibt vorerst gesperrt.@VIZ_Berlin pic.twitter.com/iQCPABHIL5 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2018

Die Kreuzung war zunächst gesperrt. Auch der Betrieb mehrerer Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) war von der Sperrung betroffen.

( BM )