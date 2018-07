Ein Zimmer des Gebäudes in der Oranienburger Straße in Wittenau stand am Donnerstag in Vollbrand.

Einsatz Feuer in Asylunterkunft in Wittenau

Berlin. In einer Berliner Asylunterkunft ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Zimmer des Gebäudes in der Oranienburger Straße in Wittenau stand dort in Vollbrand, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch weitere Details zu dem Hergang waren noch offen.

#Brand einer Wohnung in der #Oranienburger_Straße in #Wittenau.

Die @Berliner_Fw ist mit 63 Kräften im Einsatz. Die Personensuche und Brandbekämpfung ist eingeleitet, weitere Infos folgen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2018

( dpa )