Bankkarte gestohlen: Polizei sucht diesen Mann

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits am 15. Januar 2018 einem 54-Jährigen in Friedrichshain dessen Geldbörse gestohlen hat. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos des Tatverdächtigen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war dem 54-Jährigen das Portemonnaie in einem Büro an der Mühlenstraße gestohlen worden. Vier Tage später hob der Unbekannte gegen 14.15 in einer Bankfiliale in Halle (Sachsen-Anhalt) einen hohen Geldbetrag ab.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben über die Identität oder über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Martin-Luther-Straße 105 in 10825 Berlin-Schöneberg unter der Rufnummer (030) 4664-925107/100, per E-Mail lka251@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM )