Eine Gruppe von Männern hat am Dienstag Gäste einer Neuköllner Bar angegriffen. Drei Männer wurden verletzt, einer davon schwer.

Angriff in Neukölln

Angriff in Neukölln Gruppe attackiert Gäste mit Messern und Baseballschlägern

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch haben mehrere Männer die Gäste einer Neuköllner Bar mit Messern und Baseballschlägern attackiert. Drei Besucher wurden verletzt, einer davon schwer.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 51 Jahre alter Mann gegen 1 Uhr im Außenbereich der Bar in der Karl-Marx-Straße. Vor dem Barbesuch war er in der Nähe mit dem Auto unterwegs und mit einem Renaultfahrer in einen Streit geraten.

Dieser ließ sich anschließend mit zwei Begleitern ebenfalls in der Bar blicken, wo die vorherige Auseinandersetzung mit dem 51-Jährigen weitergeführt wurde. Die ganze Situation eskalierte, als die drei Männer kurzzeitig das Lokal verließen und einen weiteren Fahrer als Verstärkung mitbrachten, der mit seinem Fahrzeug plötzlich auf den Außenbereich der Bar zuraste.

Der 51-Jährige und die weiteren Gäste konnten sich in letzter Sekunde retten, wurden im Anschluss allerdings von der gesamten Männertruppe erneut überrascht – diesmal betraten die Begleiter des Renaultfahrers die Bar mit Messern und Baseballschlägern und attackierten damit die Besucher.

Sowohl der 51-Jährige als auch ein 32 Jahre alter Mann erlitten leichte Verletzungen am Kopf, ein weiterer Mann im Alter von 30 wurde mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter konnten nach dem Angriff in Richtung Hermannplatz flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

