Faustschlag ins Gesicht und Tritte - Mann in Tram verletzt

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 37-Jähriger in Marzahn von einem Unbekannten angegriffen worden und wurde dabei schwer verletzt.

Berlin. Gewaltakt in der Straßenbahn. In der Nacht zu Mittwoch ist ein 37-Jähriger in einer Tram in Marzahn von einem Unbekannten schwer verletzt worden.

Gegen 0.45 Uhr hat ein Mann einen Fahrgast der Linie M8 unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als das Opfer die Tram in der Raoul-Wallenberg-Straße verlassen wollte, attackierte der Täter weiter und trat ihm mehrfach gegen den Kopf.

Der 37 Jahre alte Mann kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat ermittelt nun.

