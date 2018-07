Die 21-Jährige wurde schwer am Oberkörper verletzt (Archivbild)

Die 21-Jährige hatte offenbar ein abbiegendes Auto übersehen. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten die Frau in die Klinik.

Markgrafenstraße Radfahrerin bei Unfall in Mitte schwer verletzt

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Mitte ist eine 21 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Radlerin laut Zeugen gegen 13.30 Uhr die Markgrafenstraße in Fahrtrichtung Französische Straße.

Hier soll sie an der Kreuzung Markgrafen- Ecke Französische Straße den von rechts kommenden Skoda eines 48-Jährigen übersehen haben. Es kam zur Kollision, wobei sich die Radfahrerin am Oberkörper schwer verletzte.

Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehr Polizeimeldungen:

Wohnungsbrand im Märkischen Viertel endet glimpflich

Junger Mann bei Unfall in Kreuzberg schwer verletzt

150 Einsatzkräfte kämpften gegen Feuer in Grunewald

Obdachlose angezündet: Einer der Verletzten soll aussagen

( BM )