Zossener Straße Junger Mann bei Unfall in Kreuzberg schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall in Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junger Mann nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Er wurde an der Kreuzung Zossener/Gneisenaustraße von einem Kleinwagen erfasst und auf die Straße geschleudert. Die Unfallursache und die Identität der Unfallbeteiligten war zunächst unklar.

( BM )