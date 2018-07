Frau versprüht Pfefferspray und bekommt Prügel mit dem Stock

In Gesundbrunnen versprühte eine 38-Jährige bei einem Streit Pfefferspray. Ihre Kontrahenten antworteten mit Schlägen und Stockhieben.

Berlin. Am S-Bahnhof Gesundbrunnen ist am Montagmittag ein Streit zwischen vier Personen eskaliert. Gegen 14 Uhr waren eine 38-Jährige und ihr Begleiter mit zwei Männern aneinander geraten, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Die Frau griff zum Pfefferspray und sprühte damit um sich. Ein 34-Jähriger ging daraufhin mit den Fäusten auf sie los, während sein Begleiter mit einem 1,50 Meter langen Holzstock auf sie einprügelte. Bis zum Eintreffen von Bundespolizisten flüchteten sich die Frau und ihr Begleiter in einen am Bahnsteig stehenden Zug.

Rettungssanitäter versorgten vor Ort mehrere Reisende, darunter auch Kinder, die durch das Pfefferspray unter Augenreizungen litten. Die 38-Jährige erlitt Schwellungen am Auge und Verletzungen am Unterarm durch die Attacken und wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren gegen alle Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle auf freien Fuß gesetzt. Die beiden in die Auseinandersetzung verwickelten Männer sind bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannt.

Es war nicht der einzige Vorfall mit Pfefferspray. In einem Supermarkt erlitten 14 Menschen durch das Reizgas Verletzungen.

( BM )