Sexueller Übergriff: Polizei fahndet nach diesem Mann

Bein Verlassen einer Tram der Linie M4 in Lichtenberg soll der Unbekannte eine 39-Jährige verfolgt und angegriffen haben.

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der am 28. Januar 2018 in Lichtenberg eine 39-Jährige verfolgt und kurz darauf angegriffen haben soll. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos des Unbekannten.

Der sexuelle Übergriff ereignete sich an der Tram-Haltestelle Weisestraße an einem Sonntagmorgen gegen 7 Uhr unmittelbar nach dem Verlassen der Straßenbahn der Linie M4. Die Frau wehrte sich bei dem Angriff so heftig, dass der Mann von ihr abließ und anschließend flüchtete.

So wird der Mann beschrieben:

etwa 28 bis 32 Jahre alt

circa 175 bis 180 cm groß

stämmige Figur

blonde Haare

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten bzw. zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )