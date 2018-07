Zwei 18-Jährige in Prenzlauer Berg islamfeindlich beleidigt

Berlin. Ein Mann soll in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg eine junge Frau islamfeindlich beleidigt haben. Der Mann fragte die 18-Jährige gegen 2.30 Uhr in der Kastanienallee zunächst nach Zigaretten. Im Verlauf des weiteren Gesprächs soll er plötzlich wirr über Nationalsozialismus gesprochen und die junge Frau dann beschimpft haben. Anschließend lief der Tatverdächtige in Richtung Danziger Straße weg.

Die Beschimpfte, die in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin war, alarmierte die Polizei und folgte dem Mann. Kurz darauf trafen die Beamten ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der 51-Jährige wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und im Anschluss entlassen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.

Mehr Polizeimeldungen:

Homophobe Beleidigung in Einkaufszentrum

Reizgas in Supermarkt versprüht: 14 Verletzte

Drogen am Steuer - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

93-Jährige beißt Einbrecher - Täter fliehen

( BM )