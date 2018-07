Unfall: Radfahrer stößt mit Kawasaki-Fahrer zusammen

Am Montag hat es in Zehlendorf und Köpenick zwei Unfälle mit Senioren auf Fahrrädern gegeben. Beide Männer wurden schwer verletzt.

Berlin. Am Montag ist es in den Bezirken Zehlendorf und Köpenick zu Unfällen mit zwei Senioren gekommen. Beide Männer wurden jeweils schwer verletzt.

Gegen 16.15 Uhr ist ein 76-Jähriger in Zehlendorf mit seinem Rad auf dem Quermatenweg in Richtung Onkel-Tom-Straße gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen.

In Köpenick ist es am Montagabend zu einem Unfall zwischen einem Rad- und einem Motorradfahrer gekommen. Ein 78-Jähriger wurde dabei ebenfalls schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-Jahre alter Mann gegen 18.40 Uhr mit seiner Kawasaki in der Salvador-Allende-Straße unterwegs, als es kurz nach der Azaleenstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer kam. Dieser ist vom Gehweg aus plötzlich auf die Fahrbahn gefahren. Der 78-Jährige musste mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Salvador-Allende-Straße war zwischen Wendenschloß- und Azaleenstraße aufgrund von Rettungsarbeiten bis circa 19.20 Uhr gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen:

Homophobe Beleidigung in Einkaufszentrum

Reizgas in Supermarkt versprüht: 14 Verletzte

Drogen am Steuer - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt