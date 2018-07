Homophobe Beleidigung in Einkaufszentrum

Zwischen drei Männern kam es am Montagabend in Hellersdorf zu einem Streit. Polizisten mussten die Männer voneinander trennen.

Berlin. In einem Einkaufszentrum an der Stendaler Straße in Hellersdorf ist es am Montagabend zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, trennten die Beamten die drei Männer voneinander.

Ein 55-Jähriger und sein 52 Jahre alter Begleiter gaben gegenüber den Polizisten an, von einem 28-Jährigen homophob beleidigt worden zu sein. Dies habe den Streit ausgelöst.

Nach Identitätsfeststellung wurde der 28-Jährige am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.

( BM )