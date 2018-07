Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Verkehrsunfall in Mitte: Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Autofahrer hat in Mitte einen Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall am Montagabend in der Otto-Braun-Straße schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann mit seinem Auto beim Abbiegen an der Kreuzung Mollstraße mit einem entgegenkommenden Laster zusammengestoßen. Er erlitt Verletzungen an Rumpf und Armen und wurde in ein Krankenhaus gebracht Dort habe das Personal Amphetamine in der Tasche des Mannes gefunden.

S 3, S 5, S 7 und S 9: Wegen Bauarbeiten kein S-Bahnverkehr zw. Tiergarten und Charlottenburg bis zum 2. August, Betriebsschluss. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Den Bahnhof Zoologischer Garten kann man per Regionalbahn erreichen.

Mitte: Für einen Kraneinsatz ist die Wilhelmstraße in Richtung Mehringdamm ab etwa 6 Uhr in Höhe des Willy-Brandt-Hauses bis Mittwochabend auf einen Fahrstreifen verengt.

Gropiusstadt: Ab 7 Uhr ist die Johannisthaler Chaussee in Richtung Baumschulenweg in Höhe der Gropius-Passagen wegen eines Kraneinsatzes bis Mittwoch, ca. 18 Uhr, auf einen Fahrstreifen verengt.

Haselhorst: Aufgrund eines Konzerts in der Zitadelle Spandau kann es im Bereich Am Juliusturm und Zitadellenweg ab ca. 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird empfohlen, die U-Bahn-Linie U7 zu nutzen.

Moabit: Auch auf der Heidestraße ist ein Kran im Einsatz. Dazu ist die Straße von 20 bis 5 Uhr in beiden Richtungen zwischen Döberitzer Straße und Minna-Cauer-Straße jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Es wird hochsommerlich in Berlin. Allerdings verschwindet die Sonne heute immer wieder mal hinter den Wolken. Es bleibt aber zumeist trocken bei 31 Grad.

