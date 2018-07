93-Jährige beißt Einbrecher - Täter fliehen

Damit hatten die Täter wohl nicht gerechnet. Eine 93-Jährige hat sich in Wedding so rabiat gegen zwei Einbrecher gewehrt, dass diese schließlich unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Die Männer hatten zunächst an der Haustür des Hauses an der Londoner Straße geklingelt. Die Seniorin reagierte zunächst nicht. Schließlich öffnete sie doch und stellte sich in die Wohnungstür, um zu sehen, wer kommt. Die Männer zögerten nicht, sie kamen plötzlich die Treppe herauf, drängten die Frau in die Wohnung und zu Boden.

Die 93-Jährige ergab sich jedoch nicht, sondern schrie lautstark um Hilfe und versuchte dabei, einen der Männer mit ihrer Gehhilfe zu schlagen. Der Täter nahm ihr jedoch den Stock ab und hielt der Frau den Mund zu. Darauf biss sie den Mann in die Hand, der daraufhin loslassen musste. Damit nicht genug: Die 93-Jährige schrie nicht nur weiter um Hilfe, sondern, so die Polizei, griff dem Angreifer auch noch in den Genitalbereich und drückte fest zu. Das reichte den Tätern wohl. Beide ergriffen die Flucht. Die 93-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei rät in dem Zusammenhang:

Lassen Sie Unbekannte vor Ihrer Wohnungstür: Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Bewahren Sie in der Wohnung keine größeren Geldbeträge oder Wertgegenstände auf!

