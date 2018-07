Audifahrer rast mit 134 Stundenkilometern über Stadtautobahn

Berlin. Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei in der Nacht zu Montag waren fast 50 Autofahrer zu schnell unterwegs. Einem von ihnen droht nun ein Fahrverbot.

Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 4.15 Uhr bis 5.15 Uhr auf der Stadtautobahn zwischen den Anschlussstellen Siemensdamm und Beusselstraße in Fahrtrichtung Nord, wie es am Montagmittag in einer Mitteilung hieß. Erlaubt ist an der Stelle eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.

Insgesamt 45 Autofahrer überschritten diesen Wert. Ein Audifahrer war mit 134 Kilometern pro Stunde der schnellste Verkehrsteilnehmer unter ihnen und übertraf die zulässige Geschwindigkeit damit um 67,5 Prozent. Der Betroffene muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

Mehr Polizeimeldungen:

Taschendiebe am Berliner Hauptbahnhof festgenommen

BVG-Busfahrer entdeckt brennenden Mercedes

Schlägerei mit Macheten und Messern - mehrere Verletzte

( BM )