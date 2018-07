Polizei warnt: Achtung vor Trickdieben!

Die Polizei warnt im Internet aktuell vor Taschendieben, die sich unter anderem an Bahnhöfen herumtreiben sollen.

Berlin. Die Polizei Brandenburg warnt aktuell vor Trickdieben, die sich unter anderem an Bahnhöfen wie Schönefeld (Dahme-Spreewald) herumtreiben.

Wie die Polizei über Twitter mitteilt, haben die Täter dafür eine ganz bestimmte Masche. Zunächst lenken sie ihre Opfer ab, rempeln sie an oder nutzen das Gedränge, um sie anschließend auszurauben.

Die Beamten raten deshalb:

Halten Sie ihre Taschen geschlossen

Tragen Sie Verschlüsse von Außentaschen am Körper

Auch mit dem Hashtag #pickpocket will die Polizei in Brandenburg, aber auch in Berlin auf dem Kurznachrichtendienst vor Trickdieben warnen.

Erst am Sonntagmittag wurden zwei Tatverdächtige am Berliner Hauptbahnhof gefasst, nachdem sie versucht hatten, einen amerikanischen Touristen beim Einstieg in einen Zug zu berauben.

