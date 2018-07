Zwei Taschendiebe haben am Sonntag versucht, einen Touristen beim Einstieg in einen Zug auszurauben. Der Mann bemerkte das Vorhaben.

Diebstahl Taschendiebe am Berliner Hauptbahnhof festgenommen

Berlin. Zwei Taschendiebe sind am Sonntagmittag am Berliner Hauptbahnhof festgenommen worden, nachdem sie einen Reisenden bestehlen wollten. Die beiden Männer werden am heutigen Montag einem Richter vorgeführt.

Gegen 13 Uhr versuchten die zwei Tatverdächtigen, einen amerikanischen Touristen beim Einstieg in einen Zug auszurauben. Dieser bemerkte das Vorhaben und machte mit einem lauten Schrei auf sich aufmerksam. Kurze Zeit später nahm die Bundespolizei die beiden Männer im Alter von 41 und 44 Jahren fest. Ersterer ist den Beamten wegen ähnlicher vorheriger Vergehen bereits bekannt.

Gegen die Diebe läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Sie müssen sich am Montag vor einem Richter verantworten, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

