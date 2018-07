Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Zwei Obdachlose angezündet: Ein Unbekannter hat in Schöneweide zwei Obdachlose und ihren Besitz mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 47 und 62 Jahre alten Männer erlitten bei der Attacke in der Nacht zum Montag auf dem Cajamarca-Platz am S-Bahnhof Schöneweide schwere Brandverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S7: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl. Als Ersatz fahren Busse.

S75: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Als Ersatz fahren Busse zwischen Wartenberg und Springpfuhl. Zwischen Springpfuhl und Ostkreuz bitte die Züge der S-Bahn-Linie S7 benutzen.

Staustellen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3, S5, S7, S9: Ab ca. 4 Uhr durchgehend bis 3. August SEV zwischen Tiergarten und Charlottenburg.

Tram

M4, M5: Wegen Gleisbauarbeiten fahren die Linien ab Betriebsbeginn bis Ende August eine Umleitung über Moll- und Karl-Liebknecht-Straße um den Alexanderplatz herum. Fahrgäste, die zu U- und S-Bahn umsteigen möchten, können die Haltestelle Memhardstraße nutzen.

Staustellen

Baustellen

A 10 (Nördl. Berl. Ring): Bis Freitag, jew. 13 bis 22 Uhr, Sperrung eines bzw. zeitweise zweier Fahrstreifen in beiden Richtungen. Schönebeg: Auf der Potsdamer Str. zw. Langenscheidt- und Pallasstr. bis Ende September jew. nur ein Fahrstreifen. Mitte: Für einen Kraneinsatz ist die Dorotheenstr. von 22 Uhr bis 5 Uhr Richtung Reichstag zw. Wilhelm- und Scheidemannstr. gesperrt.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht schwach aus Nordwest. In der Nacht ziehen meist nur lockere Wolkenfelder vorüber. Dabei bleibt es trocken. Morgen scheint häufig die Sonne, im Tagesverlauf zeigen sich auch ein paar Quellwolken am Himmel. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt aber gering.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )