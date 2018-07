Ohne Führerschein und unter Drogen - Polizei stoppt Raser

Zivilfahnder haben in Neukölln einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der keinen gültigen Führerschein hat und unter Drogen stand.

Berlin. Zivilfahnder haben in Neukölln einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der keinen gültigen Führerschein hat und unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei mitteilte, war der 27-Jährige am Sonntagmorgen viel zu schnell auf der Flughafenstraße unterwegs, als die Beamten ihn bemerkten. Der Mann soll danach auf der Hermannstraße immer wieder beschleunigt und an roten Ampeln stark abgebremst haben. Da sein Auto technische Mängel aufwies, wurde es beschlagnahmt.

Der 27-Jährige war nicht der Einzige, der am Sonntagmorgen zu viel Gas gegeben hat. Auf der Stadtautobahn 100 wurde am Autobahndreieck Funkturm in Berlin-Halensee laut Polizei das Auto eines Mannes geblitzt, das 41 km/h zu schnell gefahren ist. 100 km/h waren demnach erlaubt. Den Raser erwarten den Angaben zufolge ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

( dpa )