Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

In der Niederbarnimstraße in Friedrichshain ist Sonnabendnacht ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen.

Brand in Keller: In der Niederbarnimstraße in Friedrichshain ist Sonnabendnacht im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer Brach gegen 0:30 Uhr aus. Nach Informationen von vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Einige Bewohner brachten sich selber in Sicherheit. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

S7: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl. Als Ersatz fahren Busse.

S75: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Als Ersatz fahren Busse zwischen Wartenberg und Springpfuhl. Zwischen Springpfuhl und Ostkreuz bitte die Züge der S-Bahn-Linie S7 benutzen.

U6: Jeweils sonntags bis donnerstags, von 22:00 Uhr bis Betriebsschluss, besteht zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Seestraße ein eingleisiger Fahrbetrieb. Am U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz ist deshalb ein Umstieg erforderlich. Die Arbeiten sind bis 19.10.2018 geplant.

Mitte, Kreuzberg, Moabit und Prenzlauer Berg: Um 20:00 Uhr beginnt die Skate-Night am Alexanderplatz. Die Strecke führt dieses Mal auf den Hauptverkehrsstraßen unter anderem über Mühlendamm, Oranienstraße, Zossener Straße, Urbanstraße, Leipziger Straße, Großer Stern, Alt-Moabit, Schönhauser Allee und Torstraße zurück zum Alexanderplatz.

Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, und es bleibt überwiegend trocken. 27 bis 29 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus Ost. Nachts kühlt sich die Luft auf 18 bis 15 Grad ab. Morgen ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 29 Grad. Am Dienstag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken.

