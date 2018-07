Traktoren bei Feuer auf Friedhof in Lankwitz zerstört

Dort brannte eine 200 Quadratmeter große Halle, in dem sich unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge befanden.

Berlin. Auf dem Gelände des Luther-Friedhofs in Lankwitz ist am Sonnabendabend ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte eine 200 Quadratmeter große Lagerhalle, in dem sich unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge befanden. Laut Berliner Feuerwehr brannten drei Traktoren.

Eine Person wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, meldete die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Es brennt eine ca. 200 qm große Halle auf einem #Friedhofsgelände. Die Brandbekämpfung durch die @Berliner_Fw ist eingeleitet. Eine Person wird durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 21, 2018

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte gegen 19.50 Uhr, kurze Zeit später wurden weitere Kräfte angefordert. Vier Staffeln konnten das Feuer schließlich löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.

