Polizist außer Dienst schnappt Taschendiebe in S-Bahn

Berlin. Die Berliner Polizei hat am frühen Sonnabendmorgen zwei mutmaßliche Taschendiebe in einer S-Bahn der S7 Richtung Springpfuhl festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Polizist außer Dienst, wie die beiden Männer einem Schlafenden dessen Handy aus der Hosentasche ziehen wollten.

Der Polizist sprach die beiden an, gab sich als Polizist zu erkennen und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Nachdem die S-Bahn am Ostbahnhof angekommen war, versuchten die beiden Männer, sich an dem in der Tür stehenden Polizisten vorbeizudrängen.

Während einer der beiden, ein 35-Jähriger, den Beamten kratzte und sich wehrte, versuchte der andere, 20 Jahre alt, seinen mutmaßlichen Mittäter aus dem Griff des Polizisten zu befreien, indem er ihm mit den Händen gegen den Oberkörper stieß. In diesem Moment kamen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf den Bahnsteig, unterstützten den Berliner Polizisten und nahmen das Duo vorläufig fest. Der Polizeimeister wurde leicht verletzt und trat seinen Dienst anschließend an.

( BM )