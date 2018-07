Unfall in Berlin Radfahrer bei Unfall in Biesdorf schwer verletzt

Berlin. Schwer verletzt wurde am Sonnabendvormittag ein Radfahrer bei einem Unfall in Biesdorf, wie die Polizei mitteilte. In der Straße Alt-Biesdorf in Fahrtrichtung Chemnitzer Straße kam es kurz hinter der Straße Grüne Aue gegen 10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Fiat, mit dem ein 50-Jähriger von einem Grundstück fuhr, und dem 63 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein soll.

Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

